Τρένο αφιερωμένο στην ΤΣΣΚΑ (pic & vid)

Τα χρώματα της «αρκούδας» κοσμούν τρένο στην ρωσική πόλη.

Το κυανέρυθρο τρένο αυτό, που θα είναι αφιερωμένο στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, θα «εξιστορεί» τις επιτυχίες του συλλόγου και την ιστορία των παικτών.

Ένας πρακτικός και όμορφος τρόπος για να μάθουν όλοι «τι εστί ΤΣΣΚΑ» και να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα.

The subway train devoted to the 95th anniversary of #CSKA has gone to a way! The basketball car will tell Muscovites about players and big victories! #CSKAbasket pic.twitter.com/9i6QAG2vkP

— CSKA Moscow (@cskabasket) 30 Ιουλίου 2018