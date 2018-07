Μπορεί ο Γάλλος φόργουορντ με δύο σοβαρούς τραυματισμούς να μην μπόρεσε να βοηθήσει όσο ήθελε τον Ολυμπιακό, αλλά όλοι στον Πειραιά έχουν να λένε τα καλύτερα για τον αυτόν.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του Κιμ Τιλί από τη Γκραν Κανάρια, ο Γιώργος Μπόγρης του ευχήθηκε μέσω του twitter, «Καλή συνέχεια φίλε. Μας λείπεις ήδη».

Best of luck French stallion!! We already miss you!! #goodbetterbest #neverletitrest https://t.co/tcyNXQIegO

— Georgios Bogris (@bogrinho) 29 Ιουλίου 2018