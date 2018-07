Επίσημα ο Τζόρνταν Μίκεϊ στη Χίμκι! (pic)

Ο 24χρονος φόργουορντ αποτελεί το νέο απόκτημα της Χίμκι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά 12,3 λεπτά συμμετοχής σε 23 συνολικά ματς

Επίσης ήταν και μέλος των Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι και τον είχαν επιλέξει στο νούμερο 33 του draft το 2015.

Forward Jordan Mickey signed a one-year contract with @Khimkibasket!



Welcome to the club, @Jmickey_02!



Full statement: https://t.co/shBXIwszDA pic.twitter.com/ag9FTg3fSU

— BC Khimki (@Khimkibasket) 27 Ιουλίου 2018