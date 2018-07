Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε ότι ο ίδιος και ο Νεμάνια Νέντοβιτς ίσως να συνθέτουν το καλύτερο δίδυμο στην φετινή Euroleague. Η διοργάνωση ρώτησε τον κόσμο αν συμφωνεί και από κάτω στα σχόλια έγινε χαμός με διάφορες απαντήσεις.

Ο Τζέιμς το δημοσίευσε και... περίμενε το μίσος του μπασκετικού κοινού της Ευρώπης.

The hate strong on this one lol https://t.co/GMi8Yjrlj3

— Mike James (@TheNatural_05) 26 Ιουλίου 2018