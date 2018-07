Η διοργανώτρια Αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων. Οι φονικές πυρκαγιές και όλα όσα έχουν ακολουθήσει βρίσκονται στο μυαλό της Euroleague.

«Οι σκέψεις μας και η συμπάθειά της Euroleague βρίσκεται δίπλα σε όσους υποφέρουν στην Ελλάδα» αναφέρει η Euroleague.

The thoughts and sympathies of EuroLeague are with all those currently affected in Greece.

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Ιουλίου 2018