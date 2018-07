Ο Χάινς προσεύχεται για την Ελλάδα (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει αποδείξει πολλάκις τον σεβασμό του για τη χώρα μας ύστερα από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό.

Ο Κάιλ Χάινς μέσω του twitter σκέφτεται την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, «εκφράζω τη βαθύτατη συμπάθειά μου σε όσους επηρεάστηκαν από τις φωτιές στην Ελλάδα. Εγώ κι η οικογένεια μου συμπάσχουμε και προσευχόμαστε για τα θύματα».

My deepest sympathies to all those affected by the tragedies in Greece. My Family and I lend our support and keeping all the victims in our prayers.

— Kyle Hines (@SirHines) 24 Ιουλίου 2018