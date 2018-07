To «ευχαριστώ» του Κόπονεν στην Μπαρτσελόνα και η απάντηση των «μπλαουγκράνα» (pic)

Με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Φινλανδός γκαρντ ευχαρίστησε την Μπαρτσελόνα, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Σε ευχαριστώ Μπαρτσελόνα για τα δύο τελευταία χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση» έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγα λεπτά αργότερα οι «μπλαουγκράνα» ευχήθηκαν στον Κόπονεν καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Thank you @FCBbasket for the past 2 years!! Excited for this new challenge!! @fcb_basketball https://t.co/DN886YSetq

— Petteri Koponen (@KoponenPetteri) 24 Ιουλίου 2018