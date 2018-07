O Ντιόπ την... είπε στον Μάικ Τζέιμς (pics)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter και απαντώντας σε ερώτηση για το αν επέστρεφε στην Μπασκόνια, ανέφερε ότι «η Βιτόρια ήταν πάρα πολύ βαρετή. Θέλω να βγαίνω έξω και να απολαμβάνω τη ζωή...»

Επιπλέον εξήγησε ότι «ο μόνος λόγος για να έμενα στην Βιτόρια θα ήταν αν είχα οικογένεια εκεί. Είναι πολύ βαρετά. Η ζωή μου εκεί ήταν πολύ βαρετή...»

Αμέσως προκάλεσε την αντίδραση του άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπασκόνια, του Ιλμανέ Ντιόπ, ο οποίος του έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αλήθεια; Σε σέβομαι πάρα πολύ αλλά πιστεύω ότι η Βιτόρια είναι η τέλεια πόλη για τους παίκτες της Μπασκόνια. Δεν πρόκειται να βαρεθείς ποτέ και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Σε παρακαλώ, σεβασμός....»

Really? I appreciate you very much, but believe that Vitoria is a perfect city for the Baskonia players. A city where nobody is going to bore you and you can do whatever you want. Respect, please.

— Ilimame Diop (@Ili_Diop) 23 Ιουλίου 2018