Η... απορία της EuroLeague για τις ασίστ της διοργάνωσης! (pic)

Ο Βασίλης Σπανούλης οδηγεί την κούρσα με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία (1.287) ενώ τον ακολουθούν ο Διαμαντίδης (1.255) που έχει αποσυρθεί και Τεόντοσιτς (1.126) που βρίσκεται στο ΝΒΑ.

Μοναδικός... αντίπαλος αλλά και πολύ πιο μακριά από τον «V-Span» ο Τόμας Ερτέλ με 1.006 ασίστ.

1. Vassilis Spanoulis-1,287

2. Dimitris Diamantidis- 1,255

3. Milos Teodosic- 1,126

4. Thomas Heurtel- 1,006



