Ο γιος του παλαίμαχου Τόμας Μασιούλις θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα μπορεί στη συνέχεια να επιστρέψει στο Κάουνας «γεμάτος» από εμπειρίες.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 12 ματς της EuroLeague και είχε κατά μέσο όρο 1,2 πόντους και 0,8 ριμπάουντ.

#Zalgiris forward Gytis #Masiulis will play in @bc_neptunas on loan next season!https://t.co/6FadnylxyD

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 Ιουλίου 2018