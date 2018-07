Ανανέωσε Tζέντοβιτς και Κινγκ η Μπάγερν (pic)

Προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Euroleague η Μπάγερν και ανανεώνει κόσμο.

Στην ομάδα του Μονάχου θα παίζουν και τη νέα σεζόν οι Νιχάντ Τζέντοβιτς και Άλεξ Κινγκ, κάτι που ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί.

Ο Ντζέντοβιτς μέτρησε πέρυσι 11.5 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος είχε 2.4 πόντους και 1.5 ριμπάουντ ανά ματς

+++ TRANSFER-NEWS +++ Auch die Rekordspieler @NihadDjedovic und Alex #King bleiben an Bord. Mehr Infos: https://t.co/e6Qdwiqf1n. // Nihad #Djedovic and Alex King will remain at #FCBayernBasketball. pic.twitter.com/7JT6LlPxCc

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 20 Ιουλίου 2018