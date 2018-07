Ανακοίνωσε Ντορέλ Ράιτ η Λοκομοτίβ Κουμπάν! (pic)

Την απόκτηση του Ντορέλ Ράιτ ανακοίνωσε η Λοκομοτίβ Κουμπάν, χωρίς να αναφέρεται η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που πέρυσι έπαιξε στη Μπάμπεργκ, έρχεται στους Ρώσους για να τους δώσει ποιότητα στο Eurocup.

Η σεζόν που είχε με τους Γερμανούς στη Euroleague θα βοηθήσει πολύ.

