Συνεργάτης του Γιασικεβίτσιους ο Ματσιούλις (pic)

Ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ντάριους Σονγκάιλα αποφάσισε να κυνηγήσει μία θέση στο ΝΒΑ.

Άμεσα η Ζαλγκίρις κινητοποιήθηκε και με την συγκατάθεση του «Σάρας» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τόμας Ματσιούλις στο προπονητικό τιμ.

Ο νέος συνεργάτης του Γιασικεβίτσιους ήταν ο προπονητής της ομάδας Νέων.

#Zalgiris junior team will be coached by Tomas #Kersis next season as previous head coach Tomas #Masiulis is moving up to join the main team staff led by Sarunas #Jasikevicius. pic.twitter.com/LCiR0KNEIY

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 19 Ιουλίου 2018