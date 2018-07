Ουίλμπεκιν, Τζέιμς, Τουπάν ή κάποιος άλλος η καλύτερη μεταγραφή; (pic)

H μεταγραφική περίοδος είναι «καυτή» για την Euroleague και οι ομάδες από αρκετά νωρίς έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους και τα βάζουν σε εφαρμογή. Οι μετακινήσεις είναι πολλές και αρκετές εκείνες που ξεχωρίζουν.

Ο Ουίλμπεκιν έγινε μέλος της Μακάμπι, ο Τζέιμς της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τουπάν έφυγε από την Ζαλγκίρις για τον Ολυμπιακό και η Euroleague καλεί τον κόσμο να επιλέξει την αγαπημένη του μετακίνηση μέχρι και τώρα.

Τι λέτε;

Who is your favorite summer signing so far? pic.twitter.com/41jd3BxEfO

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Ιουλίου 2018