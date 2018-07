Κάλινιτς: «Παιδιά δεν είμαι ο ποδοσφαιριστής, αν δεν με πιστεύετε google it» (pic)

Με αρκετό χιούμορ ο Νίκολα Κάλινιτς θέλησε να ξεκαθαρίσει ποιος... δεν είναι, αφού η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει από εκείνους που τους στέλνουν μηνύματα.

Αυτό γιατί ο παίκτης της Κροατίας που τον έδιωξε ο Ντάλιτς από το Μουντιάλ, λέγεται με την σειρά του Νίκολα Κάλινιτς και κάπου εκεί αρχίζουν τα μπερδέματα και οι γκρίνιες.

Ο παίκτης της Φενέρ αναγκάστηκε να τονίσει ότι είναι απλά συνωνυμία και για όποιον δεν τον πιστεύει τον παραπέμπει στο... google.

Guys, I'm not a football player, this is getting out of the hands. There are two Nikolas Kalinic, Google it if you don't trust me.

— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 19 Ιουλίου 2018