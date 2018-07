Με ανάρτηση του ο Αλεξάντερ Ράσκοβιτς (μάνατζερ του Νεμάνια Μπιέλιτσα), φούντωσε τις φήμες για την επιστροφή του πελάτη του στην Τουρκία και τη Φενέρ.

Ο ατζάντης ανέβασε μια φωτογραφία του Μπιέλιτσα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έγραψε: «Η ζωή είναι απλά το χαμόγελο. Ο Μπιέλιτσα με τον προπονητή του...».

The life is just about the smile ... @NemanjaBjelica & and his coach ... pic.twitter.com/b2Mu5DpaoF

