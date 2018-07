«Ψήλωσε» με Μάικλ Ότζο ο Ερυθρός Αστέρας του Μίλαν Τόμιτς (pic)

Μετά τους Μπαρόν, Ρίστιτς και Ζίρμπες, ο Ερυθρός Αστέρας «ψήλωσε» ακόμα περισσότερο με τον Μάικλ Ότζο.

Πρόκειται για Αμερικανονιγηριανό σέντερ με μπόι που φτάνει τα 2.16 μέτρα και ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στη Ραντνίσκι.

Ο Ότζο υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια και θα τεθεί και εκείνος με τη σειρά του στην διάθεση του Μίλαν Τόμιτς.

Majkl Odžo stigao u Crvenu zvezdu!



Michael Ojo has signed two years contract with BC Crvena zvezda mts. Welocme Michael!#WeAreTheTeam #kkcz #Zvezdas pic.twitter.com/hhGEr2MYVU

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 18 Ιουλίου 2018