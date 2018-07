Στη Ζενίτ ο Σκραμπ και το φοβερό μήνυμα της πρώην ομάδα του! (pic)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης της ΑΕΚ το 2015, είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από τους Σκαϊλάινερς με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος φέτος, ενώ κατέκτησε και το FIBA Europe Cup πριν από δύο χρόνια.

Από εδώ και στο εξής θα είναι παίκτης της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης η οποία και ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Βέβαια την παράσταση έκλεψε η γερμανική ομάδα που έστειλε το δικό της μήνυμα στην Ζενίτ μέσω twitter: «Παίρνετε έναν φανταστικό παίκτη! Και το κυριότερο. Ένα ακόμα καλύτερο άτομο και έναν εξαιρετικό χαρακτήρα...»

You are getting hell of a player with Phil! But even more important: He is an even better person and character!!



We wish him and you guys all the best and good luck for the upcoming season! ... ... maybe we see us in the second round of the @EuroCup

— FRAPORT SKYLINERS (@skyliners1999) 18 Ιουλίου 2018