Μέσα σε 57 δευτερόλεπτα φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην EuroLeague και αναφέρει τα κατορθώματά τους.

Το γεγονός ότι ο Λάνγκφορντ ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης δύο φορές και ο Καλάθης πρώτος πασέρ της περσινής σεζόν.

This @paobcgr double act could be ! pic.twitter.com/9Ci2jwDjiU

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Ιουλίου 2018