Επίσημα για δύο χρόνια στην Μπαρτσελόνα ο Κούριτς! (pic)

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «γάμου» με τον Κρις Σίνγκλετον, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωση και την απόκτηση του Κάιλ Κούριτς έως το καλοκαίρι του 2020.

O Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που έχει στην κατοχή του και διαβατήριο της Σλοβακίας υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα» και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα.

Πέρυσι αγωνίστηκε στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ωστόσο είχε όρο στο συμβόλαιό του ότι μπορούσε να αποχωρήσει για ομάδα της EuroLeague.

@KingKK_14 will be a Barça Lassa player until June 30, 2020. The American, 28 years old and 1'93m, will reinforce @FCBbasket for the next two seasons https://t.co/X1OcCiyKlO

— Barça Basket (@FCBbasket) 18 Ιουλίου 2018