Ο Κούριτς... συμπαίκτης του Σίνγκλετον στην Μπαρτσελόνα! (pic)

Συγκεκριμένα η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε την μετακίνηση του Κούριτς στην Μπαρτσελόνα ύστερα από μία σεζόν στη Ρωσία.

Μάλιστα ανέφερε ότι ο παίκτης εκμεταλλεύτηκε τον όρο που υπήρχε στο συμβόλαιό του και ο οποίος του επέτρεπε να αποχωρήσει από την Ζενίτ σε περίπτωση που είχε πρόταση από ομάδα της EuroLeague.

Έτσι μετά τον Κρις Σίνγκλετον, η Μπαρτσελόνα βάζει στις τάξεις της και τον 29χρονο γκαρντ.

Кайл Курич покидает «Зенит» и продолжит карьеру в «Барселоне». Спасибо за сезон, Кайл!#ZenitBasket thanks @KingKK_14 for his effort and wishes him all the best in his future career!https://t.co/VuChjWFktc pic.twitter.com/QTdT7GWAC0

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 17 Ιουλίου 2018