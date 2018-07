Η τούρκικη ομάδα βρίσκεται σε πορχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να αποσπάσει το «ναι» του, όπως υποστηρίζει το «Sportando».

Ο Ντιλέινι πέρασε την τελευταία διετία στους Χοκς (5.7π., 2.8ασ., 1.8ρ.), ενώ προηγουμένως ήταν στην Λοκομοτίβ Κουμπάν και στην Μπάγερν.

Malcolm Delaney is finalizing an agreement with Anadolu Efes Istanbul, a source told Sportando

— Sportando (@Sportando) 17 Ιουλίου 2018