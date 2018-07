Ανακοίνωσε Χάκετ η ΤΣΣΚΑ! (pic)

Το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της «αρκούδας» για τη νέα σεζόν είναι ο Ιταλός γκαρντ.

Ο 30χρονος παίκτης, μετά από ένα χρόνο στην Γερμανία και την Μπάμπεργκ, μετακομίζει στην Μόσχα.

Ο Χάκετ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

First newcomer of the summer: Daniel Hackett

Italian National Team guard Daniel Hackett (30 y.o., 197 cm) signed 2-year contract with our team. The newcomer passed the medical tests in GMS Clinic yesterday.#CSKAbasket pic.twitter.com/PigkB2sBxy

— CSKA Moscow (@cskabasket) 17 Ιουλίου 2018