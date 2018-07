Τίμησαν τη μνήμη του Χάνεϊκατ οι φίλοι της Χίμκι (pic)

Ο αδικοχαμένος Αμερικανός θα γιόρταζε σήμερα (15/7) τα 28α γενέθλιά του και η ρωσική ομάδα απένειμε κάλεσμα στους φίλους της Χίμκι να αποτίσουν φόρο τιμής.

Όπως και έγινε. Εκατοντάδες οπαδοί βρέθηκαν στο γήπεδο προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι για τη μνήμη του Χάνεϊκατ.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα της Χίμκι.

Today @Khimkibasket fans paid tribute to Tyler Honeycutt

They came to the Basketball Center of Moscow Region, Khimki and laid flowers near photos of Tyler...

We'll always remember you, @thoneycutt23... pic.twitter.com/aOcqjgEtPM

— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 Ιουλίου 2018