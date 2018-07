Χίμκι: «Θα σε θυμόμαστε για πάντα Τάιλερ» (pic)

Η θλίψη στον μπασκετικό κόσμο και ειδικότερα στην Χίμκι δεν έχει φύγει μετά τον θάνατο του Τάιλερ Χάνεϊκατ.

Ο... ιπτάμενος Αμερικανός φόργουορντ θα γινόταν σήμερα 28 ετών και η ρωσική ομάδα ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον πρώην παίικτη της.

«Σήμερα ο Τάιλερ Χάνεϊκατ θα γινόταν 28 χρονών. Έπαιξε στην Χίμκι από το 2014 μέχρι το 2016 και από το 2017 μέχρι το 2018. Θα σε θυμόμαστε για πάντα Τάιλερ. Αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε το μήνυμα.

Today Tyler Honeycutt could turn 28 years old...

He played for @Khimkibasket from 2014 to 2016 and from 2017 to 2018

We will always remember you, Tyler!

Rest in peace... pic.twitter.com/DQsI0O1Una

— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 Ιουλίου 2018