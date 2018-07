«Ο Χάνεϊκατ θα γινόταν αύριο 28 ετών...» (pic)

Το τραγικό τέλος του Τάιλερ Χάνεϊκατ σόκαρε άπαντες ενώ η επίσημη ενημέρωση από τις Αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες ανέφερε πως ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ της Χίμκι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του αφού προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως η ίδια η μητέρα του ενημέρωσε τις Αρχές για την επιθετική συμπεριφορά του γιου της. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σπίτι, ο Χάνεϊκατ άνοιξε πυρ εναντίον τους και η Αστυνομία απάντησε. Στο τέλος εισέβαλαν οι δυνάμεις SWAT και τον βρήκαν νεκρό...

Ο Χάνεϊκατ θα γινόταν αύριο (15/7) 28 ετών και η Χίμκι απεύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της να βρεθούν στο Basketball Center για να τιμήσουν την μνήμη του.



Tomorrow on the day he could turn 28, our fans will gather at Basketball Center Khimki to commemorate Tyler Honeycutt who passed away earlier this month...

