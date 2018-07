Το... τρολάρισμα χρήστη στον Τζέιμς και η απάντησή του (pics)

Η πορεία της Αρμάνι τα τελευταία χρόνια στην Euroleague δεν είναι και η... καλύτερη, αφού καταλήγει στις τελευταίες θέσεις της διοργάνωσης.

Έτσι ένας ακόλουθος του Μάικ Τζέιμς στο twitter είπε να τού υπενθυμίσει σε ποια ομάδα πήγε.

Έκανε printscreen τις θέσεις που τερμάτισε η ομάδα του Μιλάνο στην κανονική διάρκεια της Euroleague πέρυσι και πρόπερσι και του έγραψε: «Ετοιμάσου, γιατί η φετινή χρονιά θα είναι ίδια με τις προηγούμενες δύο».

@TheNatural_05 Get ready because this year will be similar to these two years. #Mike_James #James #panathinaikos #Armani pic.twitter.com/VKO0emvcai

Η απάντηση του Αμερικανού γκαρντ ήταν άμεση: «Νομίζεις ότι θα πήγαινα κάπου για να χάσω; Τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν σχέση με μένα».

Lol u think I’d go somewhere to lose? Lol the past two years don’t have anything to do with me. https://t.co/JwA6UtJ7D5

— Mike James (@TheNatural_05) 13 Ιουλίου 2018