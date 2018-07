Απέκτησε Λο η Μπάγερν (pic)

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάοντο Λο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Μπάμπεργκ.

Έτσι ο Γερμανός γκαρντ θα συνεχίσει να παίζει στην Euroleague.

Την χρονιά που μας πέρασε είχε 6,9 πόντους, και 1,8 ασίστ με την ομάδα του Νίκου Ζήση.

+++ TRANSFER-NEWS +++ Nationalspieler Maodo #Lo hat beim #FCBB bis 2020 unterschrieben! Herzlich willkommen, Maodo! Alle Infos dazu: https://t.co/UxkenCInTS. // Point Guard Maodo Lo joins #FCBayernBasketball until 2020. Welcome to Munich, Maodo! pic.twitter.com/WOEXIEf0Nx

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 13 Ιουλίου 2018