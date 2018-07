Αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Euroleague ο Λάσο (vid)

To βραβείο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι», το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο προπονητή της Euroleague πήρε ο Πάμπλο Λάσο.

Ο Ισπανός οδήγησε την Ρεάλ στην κορυφή της Ευρώπης μετά από μια σεζόν που βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς που έπληξαν την ομάδα του.

Στη δεύτερη θέση ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ πίσω του βρέθηκαν οιΖέλικο Ομπράντοβιτς και Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Λάσο κατακτά το βραβείο για 2η φορά στην καριέρα του.

The Alexander Gomelskiy Turkish Airlines EuroLeague Coach of the Year for the 2017-18 season goes to... @pablolaso, @RMBaloncesto

https://t.co/RLREb6JgZB pic.twitter.com/TrAlINnzul

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Ιουλίου 2018