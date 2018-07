Η... παρουσίαση του Βεζένκοφ από την Euroleague! (vid)

Από την Βαρκελώνη στον Πειραιά λοιπόν Βεζένκοφ.

Δείτε το video που έφτιαξαν οι διοργανωτές

@olympiacosbc add another new piece to its frontline by signing stretch-4 Sasha Vezenkov.

https://t.co/7Nx3lcC6vR pic.twitter.com/lUEFUmDpiS

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Ιουλίου 2018