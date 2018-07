Ναβάρο: «Θα δούμε πώς θα είμαι χρήσιμος στην Μπάρτσα» (pic)

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να μην υπολογίζει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο για τη νέα σεζόν, ο Πιέρ Οριόλα εξέφρασε την επιθυμία του να δει ξανά στα μπλαουγκράνα τον εμβληματικό αρχηγό και ο ίδιος ο «La Bomba» μίλησε για το μέλλον του. Ο Ναβάρο είναι προσκεκλημένος σε μπασκετικό καμπ στην Ανδόρα όπου κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του στο Palau Blaugrana.

«Θα συνεχίσω στο κλαμπ... Έχω υπογράψει πολυετές συμβόλαιο. Θα δουμε τον τρόπο με τον οποίο θα είμαι χρήσιμος στην Μπαρτσελόνα. Οι επιλογές είναι να παίξω ή να αποσυρθώ... Δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Η απόσυρση; Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μείνω κοντά στην ομάδα».

