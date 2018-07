Στην Τουρκ Τέλεκομ ο Στίματς (pic)

Ο 30χρονος σέντερ θα φοράει την φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, η οποία θα συμμετέχει στο EuroCup.

Ο Σέρβος παίκτης θα βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, ωστόσο θα είναι στο χέρι του να αποχωρήσει μετά την πρώτη σεζόν, αν το επιθυμεί.

Ο Στίματς φέτος αγωνίστηκε στην Αναντολού Εφές και είχε κατά μέσο όρο 10.3 πόντους και 6.8 ριμπάουντ σε Euroleague και τούρκικο πρωτάθλημα.

