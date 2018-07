Και... επίσημα η ανανέωση του Πάργκο στην Μακάμπι (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ μετακόμισε τον Απρίλιο στο Τελ Αβίβ για... 3η φορά στην καριέρα του, ενώ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μακάμπι και την επόμενη χρονιά.

Να σημειωθεί ότι ο Πάργκο έχει αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές περιόδους στην Μακάμπι, την σεζόν 2010-11, την σεζόν 2014-15 και φέτος μετά το «διαζύγιο» του με την Τσαμπβιλ, ομάδα από τον Λίβανο.

2018/19 will be another season in yellow for @ImJustPargo

https://t.co/w3CjeW3DdR @EuroLeague pic.twitter.com/jxaJaW6xH3

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 11 Ιουλίου 2018