Ουίλμπεκιν: «Ενθουσιασμένος κι ανυπόμονος να ξεκινήσουμε» (vid)

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν μίλησε ως παίκτης της Μακάμπι εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία του να παίξει με την κίτρινη φανέλα. Ο Αμερικανός ανέφερε, «Γεια σας φίλοι της Μακάμπι! Είμαι ενθουσιασμένος που συμφώνησα με την Μακάμπι, έναν ιστορικό οργανισμός με μεγάλη παράδοση στην Ευρώπη. Είμαι ανυπόμονος για την ομάδα που φτιάχνουμε και δεν μπορώ να περιμένω την στιγμή που θα σας συναντήσω».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Here's a message from @scottiew_5 to all of you @MaccabitlvBC fans @EuroLeague 2018/19 pic.twitter.com/hluvSuetFx

