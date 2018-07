Ο Μπλατ σχολίασε την μεταγραφή του Ουίλμπεκιν στην Μακάμπι (pic)

Την επόμενη σεζόν, όμως, θα είναι αντίπαλοι στο παρκέ.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ θα κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Σκότι Ουίλμπεκιν θα φορά την φανέλα της Μακάμπι.

Ο Αμερικανοϊσραηλινός κόουτς σχολίασε την μεταγραφή του πρώην παίκτη του στην ομάδα του Τελ Αβίβ, λέγοντας: «Ένα αστέρι, τόσο μεγάλο όσο είναι ο ίδιος, πάντα θα εξαρτάται και από τους υπόλοιπους παίκτες. Αν η Μακάμπι τον κάνει να νιώσει άνετα, τότε πιστεύω πως θα είναι επιτυχημένος».

Coach Blatt on Scottie Wilbekin joining Maccabi: "One Star, as big as he is, still depends on the rest of the players. If Maccabi can make him feel comfortable, I believe he will be successful"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 10 Ιουλίου 2018