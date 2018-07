«Στην Αρμάνι με πολυετές συμβόλαιο ο Μάικ Τζέιμς» (pics)

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», ο Αμερικανός γκαρντ θα επιστρέψει στην Ιταλία, αφού θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της χώρας.

Σύμφωνα και με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα δε Λούκας, το συμβόλαιο του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού θα είναι τριετές και θα έχει συνολική αξία πάνω από 5 εκατομμύρια.

Mike James and Olimpia Milano close to striking a multi-year deal, per sources https://t.co/nATMn2GmAN

— Sportando (@Sportando) 9 Ιουλίου 2018