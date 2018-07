«Ο Χάνεϊκατ είχε πρόταση από Παναθηναϊκό, θα υπέγραφε στην Μακάμπι» (pic)

Τα παιχνίδια της μοίρας δεν έχουν σενάριο, ωστόσο ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Ρόι Κοέν αποκάλυψε δηλώσεις τη μητέρας του Τάιλερ Χάνεϊκατ σύμφωνα με τις οποίες ο γιος της είχε δεχτεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό και την Μακάμπι τελ ΑΒίβ.

«Είχε προσφορές από την Μακάμπι και τον Παναθηναϊκό. Προτιμούσε να επιστρέψει πίσω στο Ισραήλ και όταν αξίωσε περισσότερα χρήματα η Μακάμπι απέσυρε το ενδιαφέρον της. Το σκέφτηκε αρκετά κι ενημέρωσε πως θα υπέγραφε την αρχική πρόταση της Μακάμπι. Μετά όμως συνέβη το μοιραίο» ανέφερε η μητέρα του αδικοχαμένου παίκτη.

Lisa, Tyler Honeycutt's mother: "He had offers from Maccabi, Panathinaikos. He wanted to go back to Israel, and after asking more money from Maccabi they pulled back. He thought about it and ask his agent to tell them He'll sign for the original offer. But than this happened"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 8 Ιουλίου 2018