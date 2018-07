Δεν φεύγει από τη Μακάμπι ο ΝτιΆντρε Κέιν.

Ο παίκτης των Ισραηλινών ανανέωσε τη συνεργασία του για άλλον έναν χρόνο και θα συνεχίσει να παίζει στην ομάδα του λαού.

Την σεζόν που μας πέρασε είχε 7,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ μέσο όρο στην Euroleague.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι

2018/19 will be another season in yellow for @King_Kane50

https://t.co/0bMMB3E2L8 #מכביחוזרת pic.twitter.com/dhXwQtJ547

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 8 Ιουλίου 2018