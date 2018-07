«Αυτοπυροβολήθηκε ο Χάνεϊκατ, θα μπορούσαν να τον σώσουν οι αστυνομικοί» (pic)

Ο Τάιλερ Χάνεϊκατ έφυγε από τη ζωή χθες, με τις Αρχές του Λος Άντζελες να μιλούν για αυτοκτονία.

Μέλος της οικογένειας του πρώην παίκτη της Χίμκι μίλησε σε Ισραηλινό δημοσιογράφο και ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε τους αστυνομικούς ο Τάιλερ, τονίζοντας πως αυτοπυροβολήθηκε. Στη συνέχεια είπε πως οι αν αστυνομικοί έμπαιναν νωρίτερα στο σπίτι του, ίσως και να τον είχαν σώσει.

«Ήρθε από τη Ρωσία με κακή διάθεση, Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε τους αστυνομικούς. Ο πυροβολισμός που άκουσαν οι αστυνομικοί ήταν τότε που αυτοπυροβολήθηκε.. Περίμεναν ώρες έξω από το σπίτι μέχρι να μπουν μέσα, Θα μπορούσαν να τον είχαν σώσει».

One of Tyler Honeycutt's family members: "He came back from Russia in a bad mood. There's no way He was shooting at the cops. The gun shot that they heard was him shooting himself, not at them. They waited for hours untill they came inside. Maybe they could have save him"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 8 Ιουλίου 2018