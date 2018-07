Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Αμερικανού φόργουορντ.

Οι Πειραιώτες έστειλαν τα δικά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τάιλερ Χάνεϊκατ με μήνυμα που ανάρτησαν στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media.

We would like to send our condolences for the loss of Tyler Honeycutt. RIP https://t.co/IO4FuG3nM5

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 7 Ιουλίου 2018