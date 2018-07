Αμάιζε... τριετίας στην Μπάγερν Μονάχου (pic)

O 24χρονος παίκτης αγωνιζόταν στην Μπαϊρόιτ και αποτελεί το δεύτερο απόκτημα της Μπάγερν μετά τον Λέον Ραντόσεβιτς.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Αμάιζε υπέγραψε μέχρι το 2021 ενώ φέτος θα κάνει ντεμπούτο και στη νέα EuroLeague.

+++ TRANSFER-NEWS +++



Willkommen in München, Robin Amaize! Der 24-Jährige unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag bis 2021.



https://t.co/1oG3DswxR9



We welcome #RobinAmaize to the #BayernFamily. #FCBB #FCBayernBasketball pic.twitter.com/PkFaS9ikjU

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 6 Ιουλίου 2018