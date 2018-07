Παράγοντας της χρονιάς ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις (vid)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μέτρησε μαζεμένες υπερβάσεις στην εφετινή EuroLeague που κορυφώθηκαν με τη συμμετοχή στο Final 4 και την κατάκτηση της τρίτης θέσης έπειτα από τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις, Παούλιους Μοτιεγούνας αναδείχτηκε Παράγοντας της χρονιάς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

After a season marked by his club's remarkable achievements on and off the court, @bczalgiris president Paulius Motiejunas has been voted as the Gianluigi Porelli EuroLeague Executive of the Year https://t.co/arXIl1K20o pic.twitter.com/uvqWfNuypW

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Ιουλίου 2018