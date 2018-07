Ανανέωσε με Μπάγερν ο Μπαρτέλ (pic)

Ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παίκτες για την Μπάγερν.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν να φύγει, ειδικά τώρα που θα συμμετέχουν και στην Euroleague, κι έτσι τού επέκτειναν το συμβόλαιο μέχρι το 2020.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο MVP των γερμανικών τελικών είχε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους και 4.6 ριμπάουντ.

Danilo Barthel bleibt Münchner bis 2020 https://t.co/xsfcqvzWgw

Double-Sieger

BBL-Finals-MVP | Erster gebürtiger

12,8 PpS | 4,6 RpS | 65% FG in Finals

Very happy to announce that Danilo re-signed until 2020.#FCBB #FCBayernBasketball #DaniloBarthel pic.twitter.com/s43zXUc49N

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 5 Ιουλίου 2018