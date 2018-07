Ξανά στην EuroLeague o Ραντόσεβιτς με την Μπάγερν! (pic)

Ο Κροάτης σέντερ αγωνίζονταν από το 2015 στην Μπάμπεργκ, ενώ έχει περάσει επίσης από Μπεσίκτας, Άλμπα Βερολίνου, Λιέτουβος Ρίτας, Αρμάνι Μιλάνο και Τσιμπόνα.

Η Μπάγερν Μονάχου που θα αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, συμφώνησε με τον Ραντόσεβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια και στη συνέχεια τον ανακοίνωσε.

Πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 7,1 πόντους και 3,2 ριμπάουντ.

