«Στη Φενέρ ο Λοβέρν»! (pic)

Το όνομα του Γάλλου παίκτη, ο οποίος είναι εδώ και τρία χρόνια στο ΝΒΑ, μπλέκεται σε αρκετά ευρωπαϊκά σενάρια.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, επικαλούμενος πηγή από την Τουρκία, ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά στη Φενέρμπαχτσε!

Ο Λοβέρν δεν έκανε χρήση της οψιόν ανανέωσής του με τους Σπερς κι αρνήθηκε έτσι $1,6 εκατομμύρια.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ισμαήλ Σένολ, αναφέρει πως ο παίκτης έχει ήδη υπογράψει με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

As the great @ismailsenol is reporting, Lauvergne will sign with @EuroLeague power Fenerbahce, sources tell ESPN. https://t.co/KWDzn9arQD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Ιουνίου 2018