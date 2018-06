Ανακοίνωσε τον... ριμπάουντερ Μπερνς η Αρμάνι! (vid)

Την απόκτηση του Κρίστιαν Μπερνς ανακοίνωσε η Αρμάνι.

Ο 33χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε την σεζόν που μας πέρασε στην Καντού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Μέτρησε 14.3 πόντους και 10.2 ριμπάουντ, όντας ο καλύτερος παίκτης του ιταλικού πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Il primo rimbalzista della Serie A è a Milano: Christian Burns! https://t.co/n1nz46RxGm

Serie A best rebounder is coming to Milan: Christian Burns! https://t.co/FFuDimJVxV

BENVENUTO CHRISTIAN !#meninred pic.twitter.com/rtNeeewDPG

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 28 Ιουνίου 2018