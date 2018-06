Ο Ρολ ήταν από τα βασικά στελέχη της Μακάμπι την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 29 ματς (τα 28 πενταδάτος) όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ με 41% στα τρίποντα.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Μακάμπι γα την επισημοποίηση της συμφωνίας για έναν ακόμα χρόνο.

2018-19 will be ANOTHER SEASON IN YELLOW for @Mreezy20

Details https://t.co/Xj0V4Lmr48 pic.twitter.com/No8hE8jZAd

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 27 Ιουνίου 2018