Η Μπουντούτσνοστ ενισχύθηκε με τον Άαρον Κραφτ (pic)

Η ομάδα από το Μαυροβούνιο προσέθεσε έναν σπουδαίο αμυντικό στο ρόστερ της ενόψει της συμμετοχής της στην Euroleague.

Η Μπουντούτσνοστ απέκτησε τον Άαρον Κραφτ οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στη Μονακό και αναδείχτηκε σε κορυφαίο αμυντικό της γαλλικής Λίγκας.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς γνωστοποίησε τη μεταγραφή.

Aaron Craft, defensive player of the year in France 17 18, and defensive player in Italy and NBADL, moved from As Monaco to Buducnost Voli, Montenegro! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 26 Ιουνίου 2018