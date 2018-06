Επίσημα στην Γκραν Κανάρια ο Μαλδονάδο (pic)

Η ομάδα από τα Κανάρια Νησιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καταλανό προπονητή, που μέχρι πρότινος ήταν στο «τιμόνι» της Εστουδιάντες (2016-18).

Ο 59χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον ισπανικό σύλλογο.

@GranCanariaCB tabs Maldonado as coach for its EuroLeague debut!

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Ιουνίου 2018