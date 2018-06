Τέλος ο Ντάγκλας από Εφές, αποχωρεί και ο Στίματς (pics)

Η τούρκικη ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τόνι Ντάγκλας.

Ο 32χρονος γκαρντ και πρώην ΝΒΑer ήρθε στην Εφές τον προηγούμενο Δεκέμβριο και είχε κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε Τουρκία και Euroleague.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Βλάντιμιρ Στίματς, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Orazio Cauchi.

Η Αναντολού δεν έχει σκοπό να κάνει χρήση της οψιόν ανανέωσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του και ο Σέρβος σέντερ (10.3π., 6.8ρ.) θα μείνει ελεύθερος.

